Il presidente nerazzurro Antonio Percassi torna sull’utilizzo del Var dopo le polemiche seguite a Fiorentina-Atalanta col rigore contestato su Chiesa

Furia Atalanta dopo la gara persa in casa della Fiorentina. Per i nerazzurri, una sconfitta propiziata da un calcio di rigore concesso ai viola per un presunto contatto tra Federico Chiesa e Toloi; dopo le forti polemiche di ieri, che hanno coinvolto anche i due allenatori Gasperini e Pioli in un teso confronto a fine gara, oggi il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha espresso la sua posizione sull’utilizzo del Var. Il numero uno nerazzurro ha dichiarato: «Se la Var non viene utilizzata, meglio lasciar perdere. Mi pare che quest’anno non se ne faccia un uso in linea con le sue finalità. A Firenze abbiamo giocato una grande partita e siamo stati capaci di mettere in difficoltà una grande squadra, perdendo per un episodio che abbiamo già commentato abbastanza» le parole di Percassi raccolte dall’Ansa.