Atalanta, Percassi: «Champions League? C’è una grandissima pecca»

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della gara contro il Crotone. Ecco le sue parole

In assenza della conferenza stampa di Gasperini, l’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha affidato alcune dichiarazioni all’Ansa.

«La grandissima pecca è non poter vivere la Champions League davanti ai nostri tifosi. Martedì scorso, con l’Ajax, abbiamo vissuto emozioni infinite. Col Liverpool, martedì 3 novembre, il peccato sarà ancora non avere il supporto del nostro pubblico. La Champions è uno stimolo per continuare a crescere, un’aggiunta, senza dover togliere concentrazione e attenzione alla Serie A».