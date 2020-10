Atalanta, Percassi: «Restiamo umili, dobbiamo avere molta fame»

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della gara contro il Crotone. Ecco le sue parole

In assenza della conferenza stampa di Gasperini, l’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha affidato alcune dichiarazioni all’Ansa.

SERIE A – «L’Atalanta deve rimanere molto umile e avere anche molta fame. Guai se pensassimo di essere più bravi degli altri. Le ultime due partite perse a Napoli e con la Sampdoria hanno dimostrato che il campionato italiano è molto complicato. Il livello è sempre più competitivo: se ci si arriva impreparati, si perde. La partita di domani con il Crotone è comunque molto complicata: sono convinto che sarà difficilissima, ma il segreto della squadra è di cercare di affrontare al meglio i singoli impegni».

CHAMPIONS LEAGUE – «La grandissima pecca è non poter vivere la Champions League davanti ai nostri tifosi. Martedì scorso, con l’Ajax, abbiamo vissuto emozioni infinite. Col Liverpool, martedì 3 novembre, il peccato sarà ancora non avere il supporto del nostro pubblico. La Champions è uno stimolo per continuare a crescere, un’aggiunta, senza dover togliere concentrazione e attenzione alla serie A».