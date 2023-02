Atalanta, polemiche sull’arbitro Mercenaro

L’Atalanta furibonda con la direzione arbitrale di Matteo Mercenaro: polemiche per il rosso di Muriel, che gli avrebbe detto «Sei scarso»

L’Atalanta è furibonda con l’arbitro Mercenaro (che aveva già arbitrato l’andata). Nel mirino della squadra nerazzurra i due cartellini rossi mostrati a Maehle, con la chiamata dubbia del VAR.

La seconda espulsione, quella di Muriel, sarebbe ricollegata, secondo quanto riportato sia da Sky che da DAZN, dal labiale del colombiano, che avrebbe detto all’arbitro: «Sei scarso». Non è la prima polemica in cui finisce il fischietto di Genova: aveva infatti arbitrato Juve-Salernitana, scatenando, in quel caso, la polemica dei bianconeri.