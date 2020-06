Zapata e Muriel stanno trascinando l’Atalanta a suon di gol. Tuttavia l’ex Napoli incide di più in fase di rifinitura

Nei mesi in cui Gasperini ha dovuto fare a meno di Zapata, l’Atalanta si è aggrappata ai gol di Muriel. L’ex Siviglia ha dato un contributo decisivo in quel lasso di tempo, e anche nei mesi successivi ha fatto la differenza (sia da titolare che a gara in corso).

Curiosamente, i due attaccanti hanno entrambi segnato 11 gol e hanno una media abbastanza simile (Zapata ha giocato circa 150′ in più). L’ex Napoli dà però un contributo superiore nella rifinitura: 5 assist contro 0, e ben 0.37 Expected Assists ogni 90′.