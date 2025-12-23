Atalanta, buone notizie per Palladino in vista della sfida contro l’Inter: quel giocatore è in gruppo e sarà regolarmente a disposizione per il prossimo match

Atalanta, buone notizie per Palladino. Pasalic è rientrato a disposizione dopo il lutto personale. Sarà a disposizione per il match contro l’Inter

Arrivano segnali incoraggianti in casa Atalanta in vista del big match di campionato in programma domenica sera. Al centro sportivo di Zingonia, Raffaele Palladino può finalmente tornare a sorridere: Mario Pasalic è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con il resto della squadra. Un recupero importante per gli orobici, che si preparano ad affrontare l’Inter in una sfida decisiva per le zone alte della classifica.

Il centrocampista croato rappresenta una pedina fondamentale nello scacchiere tattico dell’Atalanta. La sua duttilità, unita alla capacità di inserimento senza palla e alla qualità negli ultimi metri, lo rende una risorsa preziosa sia a gara in corso sia dal primo minuto. Il suo rientro amplia le soluzioni a disposizione di Palladino, che potrà contare su un elemento capace di interpretare più ruoli tra centrocampo e trequarti.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Pasalic era stato costretto a fermarsi negli ultimi giorni non per motivi fisici, ma a causa di un grave lutto personale. La scomparsa improvvisa del padre Ivan lo aveva portato a rientrare d’urgenza in Croazia, lasciando temporaneamente il gruppo. In un momento così delicato, l’Atalanta ha dimostrato ancora una volta grande sensibilità e compattezza umana. La società bergamasca, infatti, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno al giocatore, mostrando una vicinanza concreta e sincera.

Venerdì scorso una delegazione ufficiale del club, composta da dirigenti, membri dello staff tecnico e alcuni compagni di squadra, ha raggiunto Pasalic direttamente in Croazia per esprimergli solidarietà e affetto. Un gesto che testimonia il forte legame che da anni caratterizza l’ambiente Atalanta, spesso indicato come modello di coesione e rispetto dei valori umani oltre che sportivi.

Ora, superato il momento più difficile, Pasalic è tornato a Zingonia con grande determinazione e voglia di dare il proprio contributo. La sfida contro l’Inter avrà un significato speciale anche sul piano emotivo: da ex di turno, il croato vorrà sicuramente lasciare il segno in una gara che può indirizzare il cammino dell’Atalanta nella corsa alle posizioni di vertice.

Il rientro del numero 88 rappresenta quindi una notizia fondamentale per Palladino, che potrà preparare il big match con maggiore serenità. Contro un avversario di altissimo livello, l’Atalanta avrà bisogno di esperienza, qualità e spirito di sacrificio: caratteristiche che Pasalic incarna perfettamente e che potrebbero fare la differenza in una domenica sera dal sapore europeo.