Atalanta Sassuolo, i precedenti della sfida del Gewiss Stadium – VIDEO

Atalanta Sassuolo, i precedenti del match del Gewiss Stadium: ecco un recap sulle sfide tra nerazzurri e neroverdi – VIDEO

– L’Atalanta è seconda, con il rimpianto di esseri fatta rimontare in vantaggio di 2 reti

a Udine

– Con 5 reti subite, la squadra di Gasperini è la migliore difesa della Serie A

– Il Sassuolo è posizionato nella parte sinistra della classifica

– Il risultato che gli emiliani hanno fatto di più in trasferta è il pareggio

– Totale gare: 9 Vittorie Atalanta 6; Pareggi 2; Vittorie Sassuolo 1

– Ultima vittoria Atalanta 2021-22: 2-1 3 Gosens, 37 Zappacosta, 44 Berardi (gara

decisa tutta nel primo tempo, 45 minuti frizzanti)

– Ultimo pareggio: 2016-17 1-1 36 Pellegrini, 73 Cristante (in gol 2 giocatori che

oggi sono compagni di squadra nella Roma)

– Ultima vittoria Sassuolo: 2013-14 0-2 33 Sansone, 71 Sansone (l’unica vittoria del

Sassuolo a Bergamo avviene la prima volta che le 2 squadre si affrontano)

– Memorabile: 2020-21 5-1 11 Zapata, 45 Pessina, 49 Zapata, 57 Gosens, 67 Muriel,

75 Chiriches (la gara con il più netto divario tra le 2 squadre)