Atalanta, senti Ruggeri: «Siamo in corsa per l’Europa. A Cremona vietato sbagliare»

Le parole del giovane esterno dell’Atalanta Matteo Ruggeri tra bilanci stagionali e vigilia della sfida contro la Cremonese

Tramite L’Eco di Bergamo, il giovane esterno dell’Atalanta Matteo Ruggeri ha parlato della sua stagione a Bergamo, alla vigilia della sfida esterna contro la Cremonese: con l’obiettivo di ritornare in Europa.

BILANCIO STAGIONALE – «Decisivo il lavoro fatto durante la pausa per i Mondiali. Le amichevoli di quel periodo hanno convinto il mister a puntare su di me. Ho dato il segnale che avrei potuto dare il mio contributo. Non ci sono gerarchie, non ci sono titolari. Il lavoro paga sempre. Voto a questa Atalanta? 8, io non più di 6.5».

CREMONESE-ATALANTA – «Sabato contro la Cremonese ci attende una partita scorbutica, sulla scia di quelle con l’Empoli e lo Spezia, noi non dobbiamo sbagliare atteggiamento. Possiamo ancora dire la nostra per il discorso Europa».