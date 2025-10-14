Atalanta, in tre tornano in gruppo: le ultime da Zingonia. Buone notizie per Juric in vista della prossima partita contro la Lazio

Ivan Juric può finalmente guardare con maggiore ottimismo ai prossimi impegni ufficiali della sua Atalanta. In un periodo cruciale della stagione, con un calendario fitto di appuntamenti importanti, il tecnico recupera pedine fondamentali per il suo scacchiere tattico. Alla ripresa del campionato, la squadra nerazzurra ospiterà in casa la Lazio, per poi ricevere lo Slavia Praga in Champions League e affrontare in rapida successione Cremonese, Milan, Udinese, Marsiglia e Sassuolo prima della sosta di metà novembre.

La notizia più incoraggiante arriva direttamente dal centro sportivo di Zingonia, dove la squadra ha ritrovato tre giocatori reduci da problemi fisici di rilievo. Dopo una lunga attesa, sono infatti tornati a lavorare con il resto del gruppo Nicola Zalewski, Giorgio Scalvini e, soprattutto, Gianluca Scamacca. L’attaccante romano, fermo dalla seconda giornata di Serie A contro il Parma a causa di un’infiammazione al ginocchio, ha finalmente superato l’infortunio che lo tormentava dalla scorsa stagione. Il suo rientro in gruppo è una boccata d’ossigeno per l’attacco atalantino e ora punta a tornare a disposizione per le prossime partite.

Notizie confortanti giungono anche per quanto riguarda Scalvini, che si era fermato per un problema muscolare a metà settembre, e Zalewski, anche lui costretto ai box per uno stiramento rimediato nel match contro il Torino del 21 settembre.

Tuttavia, non tutti i problemi sono risolti. Devono infatti pazientare ancora Odilon Kossounou, assente dalla partita contro la Juventus di fine settembre, e Raoul Bellanova. Entrambi hanno svolto una seduta di allenamento personalizzata e avranno bisogno di qualche giorno in più prima di poter rientrare a pieno regime. La loro presenza per la sfida contro la Lazio di domenica 19 ottobre resta in forte dubbio. Questi si aggiungono al lungodegente Kolasinac, per il quale i tempi di recupero sono ancora da definire.