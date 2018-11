Atalanta, Zapata: «Contento per gol e vittoria. Inter? Sarà dura»

L’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata ha rilasciato qualche dichiarazione dopo il gol vittoria nella gara contro il Bologna

Duvan Zapata si sblocca e realizza l’1-2 che affonda il Bologna e porta l’Atalanta alla vittoria. Nonostante il posto da titolare perso in favore di Musa Barrow, che ha costretto il colombiano ad entrare ad inizio ripresa. Queste le sue parole a fine match: «Sono contento, finalmente è arrivato questo gol, importante per la vittoria di oggi. Ogni partita cerchiamo di vincere, dopo un avvio difficile ora stanno arrivando i risultati. Prima giocavamo bene ma non arrivavano i gol, adesso invece li facciamo».

Zapata ha proseguito sulle panchine e i prossimi match: «Quando le cose non vanno bene è giusto lasciare spazio a chi sta meglio. Anche dalla panchina posso aiutare la squadra e questo mi fa piacere. Inter? Sappiamo che abbiamo partite importanti come questa. Se vogliamo cambiare la classifica è importante continuare così».