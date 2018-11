Andrea Belotti (doppietta e assist) e Duvan Zapata (rete decisiva) hanno messo fine al digiuno portando al trionfo il Torino e l’Atalanta.

Non è stata la settimana di Dzeko e Simeone, ma per due bomber che rimangono a secco, altri due si sbloccano. Andrea Belotti e Duvan Zapata sono riusciti a riprendere confidenza con la porta avversaria, portando Torino e Atalanta alla vittoria. Il Gallo aveva già segnato in stagione, rispettivamente a Inter e Napoli, ma le sue prestazioni erano in pesante calo. La mancata convocazione di Roberto Mancini, che addirittura gli aveva preferito uno spento Kevin Lasagna per la gara contro la Polonia, aveva segnato la sua crisi. Ma Belotti contro la Sampdoria ha sfoderato una grande prestazione, realizzando una doppietta e servendo a Izzo l’assist del 1-4. Il Gallo è tornato a cantare e i tifosi granata non vedono l’ora di rivederlo a grandi livelli.

Duvan Zapata, se possibile, viveva un periodo persino peggiore. Dopo i gol nei preliminari di Europa League, che avevano fatto sognare i tifosi della Dea, il suo rendimento è calato vertiginosamente. Nessun gol in Serie A, e nelle ultime tre partite addirittura panchina in favore del giovane Musa Barrow. Ma Zapata non si è dato per vinto, e contro il Bologna è riuscito a sbloccarsi entrando nella ripresa. Un gol da vero rapace, che Gasperini aspettava da tempo. Il colombiano si candida così ad una maglia da titolare contro l’Inter di Spalletti nel prossimo turno. Con l’obiettivo di ritornare quello di Genova e far volare la sua Atalanta.