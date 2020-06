Atalanta, Zapata: «Tutto ciò che facciamo è per i tifosi. Mercoledì sarà tosta»

Rientro in campo e doppietta per Duvan Zapata, uno dei protagonisti della vittoria dell’Atalanta sul Sassuolo

Duvan Zapata, autore di una doppietta nel match vinto dall’Atalanta per 4-1 sul Sassuolo, al termine del match è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

«Il lavoro paga, ci siamo allenati duramente e abbiamo fatto bene. Dobbiamo riposarci in fretta, perché la prossima partita sarà ancora più difficile. Tutto ciò che facciamo è per i nostri tifosi e la nostra città, in questi mesi ha sofferto molto. Tutti noi ci rialzeremo e andremo avanti. Scudetto? Non invidiamo nessuno, abbiamo dimostrato di avere grandi qualità e siamo in Champions. Facciamo il nostro percorso, mercoledì contro la Lazio sarà tosta: dobbiamo prepararla molto bene».