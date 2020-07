Intervistato dopo la sconfitta casalinga contro il Real Madrid, Iker Muniain ha commentato l’arbitraggio della partita

L’attaccante dell’Atletico Bilbao, Iker Muniain, ha così commentato l’arbitraggio della partita contro il Real Madrid:

«Avremmo meritato almeno un pareggio. Il rigore dato al Real non c’era, poi il nostro Raul Garcia ha preso un pestone e l’arbitro non è neanche andato a rivedere le immagini. Ormai abbiamo visto come stanno andando le cose in queste ultime giornate e verso quale squadra si direzionano queste decisioni arbitrali»