Atletico Madrid, Cerezo chiama Griezmann: «Spero torni da noi»

Enrique Cerezo ha parlato della possibilità di rivedere all’Atletico Madrid Antoine Griezmann

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, in una intervista a El Larguero ha parlato del possibile ritorno ai Colchoneros di Antoine Griezmann che al Barcellona non ha mai fatto vedere tutte le sue qualità.

GRIEZMANN – «Griezmann è un giocatore magnifico e spero che possa tornare da noi. Qualsiasi squadra sarebbe molto contenta di avere in rosa uno come Antoine».

JOAO FELIX – «Aria d’addio? No, non c’è possibilità per lui di lasciare la squadra. Deve sicuramente adattarsi ancora ma sono fiducioso farà tante cose buone per l’Atletico Madrid».