L’Atletico Madrid tratta ancora con il Sassuolo, Lirola nel mirino

Sime Vrsaljko lascerà l’Atletico Madrid in estate. Il club spagnolo pensa di sostituirlo con Pol Lirola del Sassuolo grazie agli ottimi rapporti con il club neroverde, consolidati nella trattativa per il trasferimento del terzino croato

Atletico Madrid fresco campione dell’Europa League 2018 si è messo in moto per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione con l’obiettivo di migliorarsi ulteriormente in campo internazionale. I colchoneros probabilmente perderanno in estate il terzino Sime Vrsaljko, che ha già ricevuto offerte da un discreto numero di club. Pare che anche l’Inter sia interessato al giocatore croato non potendo al momento riscattare João Cancelo dal Valencia. Per quanto riguarda l’Italia, pare che anche il Napoli sia interessato al laterale difensivo. Secondo quanto riporta l’edizione online del Mundo Deportivo, l’Atletico Madrid ha ha già individuato il possibile sostituito di Vrsaljko e il nome più papabile è quello di Pol Lirola del Sassuolo. Il club spagnolo ha ottimi rapporti con la società di proprietà di Giorgio Squinzi proprio in virtù del trasferimento a Madrid del terzino croato.

Lirola è cresciuto nella cantera dell’Espanyol ed è stato acquistato dalla Juventus per 500mila euro. Il giocatore classe ’97 lo scorso gennaio è stato poi riscattato da Sassuolo per 7 milioni di euro. Lirola pare sia finito nel mirino anche di Borussia Dortmund e Monaco.