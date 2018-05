Vrsaljko saluta l’Atletico: Inter e Napoli sul croato

Sime Vrsaljko destinato all’addio all’Atletico Madrid secondo la stampa spagnola: il laterale croato torna di moda per Inter e Napoli

Tante richieste per Sime Vrsaljko, l’Atletico Madrid pensa alla cessione. Il laterale difensivo è sbarcato a Madrid nell’estate 2016 dal Sassuolo per 16 milioni di euro ma non è considerato una prima scelta da Diego Simeone, anche a causa dell’ostica concorrenza dell’esperto Juanfran. Il Mundo Deportivo rivela che nel corso delle ultime settimane diversi club hanno avviato i contatti con i Colchoneros per trattare il classe 1992.

Oltre a Borussia Dortmund e Monaco, Sime Vrsaljko torna di moda per due club italiano: parliamo di Inter e Napoli. I nerazzurri sono al lavoro per il riscatto di Joao Cancelo, con la clausola fissata a 35 milioni di euro, mentre i partenopei sono alla ricerca di un’alternativa per la corsia di destra. Il quotidiano spagnolo rivela inoltre che i biancorossi hanno individuato il possibile sostituto: Pol Lirola, di proprietà Juventus in prestito al Sassuolo.