Mercato Inter, si va da Cancelo e Rafinha a Marlos e Mahrez: la lista di Ausilio è bella ricca di nomi

L’Inter pensa al calciomercato in entrata e ai riscatti. Joao Cancelo e Rafinha sono i due nomi principali, ovviamente. La Champions League porterà forze fresche a livello economico per i nerazzurri, ma ciò non significa che sia Cancelo sia Rafinha rimarranno a Milano. Anzi, le chance di vederli tutti e due a San Siro anche l’anno prossimo sono sempre più basse. L’inter può prendere Cancelo a trentacinque milioni di euro entro il 31 maggio: la cifra è alta, la volontà dei nerazzurri di trattenerlo pure. Il problema è che Cancelo ha meno margine di trattativa rispetto a Rafinha, il Valencia ha già fatto sapere che non farà sconti e quindi il portoghese è destinato a salutare. Diversa la situazione di Rafinha, qui lo spazio di manovra è più ampio. L’Inter può chiedere il rinnovo del prestito aumentando la parte fissa per il riscatto: si può fare.

Ci sono anche due nuovi nomi in entrata, stando a Tuttosport. Bisogna aggiustare la trequarti e quindi ecco Marlos e Riyad Mahrez. Il primo è brasiliano con passaporto ucraino e gioca nello Shakhtar Donetsk. Da anni Marlos piace a Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, tanto che in Roma-Shakhtar di poche settimane fa il ds era allo Stadio Olimpico per seguirlo. Ha il contratto in scadenza nel giugno del 2019, l’affare non è facile ma si può intavolare una trattativa. Non è semplice neppure convincere il Leicester a dare via Mahrez, nonostante l’algerino venga da due stagioni in cui non ha replicato le magie dell’annata in cui vinse la Premier League. C’è un problema per Mahrez, le richieste del patron dei Foxes: vuole almeno settanta milioni di euro, un’enormità se si pensa che la Roma l’anno scorso stava per chiudere a quarantacinque milioni. Più Marlos di Mahrez dunque, ma l’Inter avrà tempo per programmare i prossimi nomi.