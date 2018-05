L’Inter oggi accoglie Lautaro Martinez, il centravanti argentino bloccato ormai da tempo. il Racing Avellaneda vuole tenerlo fino a dicembre, Ausilio non è d’accordo

In casa Inter c’è aria di nuovi arrivi. Oggi è la giornata di Lautaro Martinez, soprannominato Toro. Il giocatore argentino sbarcherà nelle prossime ore a Milano e diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dei nerazzurri. Domani svolgerà le visite mediche e poi firmerà il suo primo contratto con l’Inter, in seguito volerà con la Nazionale ai Mondiali in Russia e infine si prenderà un po’ di vacanze. E dopo? Dopo andrà all’Inter, nonostante il Racing Avellaneda prema per tenerlo fino a dicembre. La società argentina sta facendo pressing, ma Piero Ausilio non ci sente e vuole prendere Martinez fin dall’inizio del ritiro estivo.

Il presidente del Racing Victor Blanco e il ds nonché vecchia gloria nerazzurra Diego Milito atterreranno a Milano con Martinez e proveranno l’ultimo assalto per tenerlo almeno per la seconda parte di Copa Libertadores. Le speranze sono al lumicino, perché l’Inter vuole godersi appieno Lautaro Martinez. Firmerà un contratto di cinque anni dopo che Ausilio ha chiuso, ormai da mesi, l’operazione a ventidue milioni di euro più il dieci per cento su una futura rivendita. Il futuro del Toro parte da oggi, l’Inter aspetta il talento sudamericano.