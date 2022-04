Atletico Madrid, Simeone: «con il City solito atteggiamento. Così passeremo»

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Manchester City

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Manchester City.

LE PAROLE – «È chiaro che il nostro atteggiamento non si discosterà dal solito. Speriamo di avere migliori occasioni in transizione e che per i nostri giocatori sia una notte fantastica. Alleno dal 2005 e non ho mai disprezzato un mio collega. Abbiamo tutti modi diversi per condividere i nostri pensieri. City? Giocano molto bene ma ci faremo valere. Ma la speranza da sola non basta e proveremo a portare la gara sui nostri binari».