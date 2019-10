Atletico Madrid, Simeone commenta il pareggio contro l’Alaves, acciuffato nel secondo tempo con un gol di Alvaro Morata – VIDEO

Diego Simeone non si abbatte per il pareggio ottenuto in casa dell’Alaves. Il tecnico dell’Atletico Madrid fa tesoro del punto acquisito e fa i complimenti alla squadra allenata da Garitano.

«Non sono due punti persi, l’Alaves nel primo tempo ha giocato anche meglio di noi. Credo che in tutte le squadre vi sia stata una evoluzione tattica. L’Alaves ha subito solo un gol nelle ultime 5 partite casalinghe».