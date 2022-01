ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Auriemma annuncia: «Tornerà lui, vuole chiudere la carriera al Napoli». Le parole del giornalista partenopeo

Raffaele Auriemma parla a Radio Marte del possibile approdo di Mimmo Criscito al Napoli.

Le sue parole: «A fine stagione potrebbe arrivare un napoletano nel Napoli. Potrebbe essere colui che sostituisce Insigne come leader, spessore, uomo spogliatoio. Potrebbe essere utile come esterno sinistro e difensore centrale. Il nome è quello di Mimmo Criscito. Lui ha un altro anno di contratto con il Genoa ma vuole andare via e vuole chiudere la carriera con il Napoli a fare l’uomo spogliatoio. Molto probabile che questa trattativa possa andare in porto».