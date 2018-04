Ausilio verso Inter-Juventus: «Venderemo cara la pelle. Icardi e Perisic…»

Le parole del direttore sportivo Piero Ausilio nella settimana che porterà ad Inter-Juventus di sabato sera al Meazza di San Siro, decisiva in ottica Scudetto e Champions League

Piero Ausilio svela alcune mosse di calciomercato Inter e guarda alla prossima sfida di campionato contro la Juventus nella 35ª giornata di Serie A. I bianconeri, reduci da due passi falsi che potrebbero costare lo Scudetto, affronteranno l’Inter in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. «Difficilmente la Juve sbaglia due partite di seguito, sono fortissimi, ma troveranno una grande Inter che venderà cara la pelle, abbiamo i nostri obiettivi da raggiungere. Arriveremo prontissimi alla sfida di sabato a San Siro» afferma il direttore sportivo nerazzurro ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport su Radio Uno.

Prosegue Ausilio all’indomani della vittoria per 1-2 dell’Inter in casa del Chievo Verona: «Una partita positiva contro la Juve ci aiuterebbe tanto, ad oggi siamo in linea con il nostro obiettivo e avremo quattro partite importanti che dovremo cercare di vincere. Quella con la Juventus è decisiva perché è quella che arriva adesso ma ce ne saranno anche altre importanti. Ci siamo migliorati di 10 punti rispetto lo scorso anno. Dobbiamo valutare una stagione su tanti parametri e non qualificarsi in Champions League non cambierebbe il nostro giudizio. E’ chiaro che ci darebbe tanto in termini di prestigio e a livello economico, da grande squadra abbiamo l’obbligo morale di crederci sempre a questo grande traguardo».

Conclude infine Ausilio: «Segnano sempre e solo Icardi e Perisic? Nel complesso posso dire che sono due attaccanti e vengono pagati per fare gol, quindi è anche giusto così. Se l’ingresso in Champions League sarà determinante per trattenere il capitano Icardi e l’allenatore Spalletti? No, con entrambi vogliamo programmare il futuro più a lungo termine, sono due capi saldi del nostro futuro».