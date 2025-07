Austin-Los Angeles FC: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Q2 Stadium va in scena la sfida di MLS Austin-Los Angeles FC: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Q2 Stadium di Austin si giocherà la gara valevole per la 21° giornata di MLS tra Austin-Los Angeles FC. Si tratta di una sfida molto attesa, che metterà di fronte due squadre con ambizioni importanti nella Western Conference. Austin, alla ricerca di continuità e punti per risalire la classifica, punta sull’intensità del proprio gioco e sulla spinta del pubblico di casa, tradizionalmente molto caloroso. Dall’altra parte, il Los Angeles FC si presenta con il peso della propria esperienza e con un attacco temibile guidato da Olivier Giroud, uno dei colpi di mercato più rilevanti della stagione. Sarà anche un duello interessante tra due stili di gioco diversi: più aggressivo e verticale quello di Austin, più ragionato e tecnico quello del LAFC. Entrambe le squadre sono al completo, il che lascia presagire una partita combattuta e ricca di emozioni. La sfida promette equilibrio e spettacolo, con diversi duelli individuali chiave. Occhi puntati anche su Bouanga, tra i più in forma del LAFC in stagione.

Le probabili formazioni

Austin: Stuver; Desler, Hines-Ike, Svatok, Biro; Bukari, Pereira, Sabovic, Gallagher; Wolff, Vazquez.

Los Angeles FC: Lloris; Palencia, Marlon, Segura, Hollingshead; Jesus; Yeboah, Tillman, Amaya, Bouanga; Giroud.

Orario e dove vederla in tv

Austin-Los Angeles FC si gioca alle ore 02:30 di domenica 6 luglio per la ventunesima giornata del campionato americano. La partita verrà trasmessa in esclusiva su APPLE TV, che offre anche la possibilità di seguire l’incontro in streaming attraverso il proprio sito ufficiale o l’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone, garantendo così un’ampia accessibilità e la comodità di seguire la sfida da qualsiasi dispositivo. Inoltre, il servizio propone contenuti aggiuntivi come highlights, analisi pre-partita e interviste esclusive.