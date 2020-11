Avvocato Di Cintio: «Il Coronavirus non determina i campionati»

L’avvocato Cesari Di Cintio ha commentato la problematica legata al Coronavirus all’interno del mondo del calcio

«È necessario che il calcio venga riconosciuto come un settore produttivo e venga tutelato dalla politica. I protocolli sanitari devono essere giustamente rigidi per preservare la salute degli atleti, ma quanto accaduto alla Reggiana non ha senso a livello giuridico e sportivo perché ci si dimentica che i club sono parte pagante del sistema e non è ammissibile un solo rinvio in caso di contagio superiore a nove giocatori dato che la pandemia è in pieno sviluppo. Non deve essere il Covid a determinare l’esito dei campionati».