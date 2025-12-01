Babacar, l'ex Fiorentina si racconta tra passato e presente. Sentite cosa ha detto la punta - Calcio News 24

Babacar e la Fiorentina: una storia d’identità e appartenenza

Khouma El Babacar non ha mai nascosto il suo legame speciale con la Fiorentina. Per l’attaccante senegalese, Firenze non è soltanto il luogo dove è cresciuto calcisticamente, ma una vera e propria casa. Quando parla della sua esperienza in viola, lo fa sempre con orgoglio, sottolineando di sentirsi “fiorentino al 100%”. La Fiorentina gli ha dato la possibilità di maturare, di sbagliare, di imparare e soprattutto di sentirsi parte di una famiglia.

Tra i momenti che Babacar ricorda con maggiore emozione ci sono alcune delle sue partite più iconiche al Franchi: la doppietta all’Inter in un match spettacolare e il gol al novantesimo contro il Palermo. Sono episodi che lo hanno fatto entrare nel cuore dei tifosi della Fiorentina, che lo hanno sempre sostenuto anche nei periodi più difficili.

Il legame con la Fiorentina vive anche attraverso i rapporti umani costruiti negli anni. Babacar parla con affetto dei compagni con cui ha condiviso lo spogliatoio, da Federico Chiesa a Josip Iličić. Anche se oggi le loro strade calcistiche si sono divise, il ricordo di quel gruppo resta molto forte. Ancora più intenso è il sentimento legato a Davide Astori, capitano e punto di riferimento della Fiorentina: per Babacar, la sua perdita è stata come quella di un fratello.

La sua crescita in viola è stata segnata anche da allenatori diversi tra loro. Da una parte c’era Sinisa Mihajlovic, che provava a forgiare in lui un carattere aggressivo, da “guerriero”. Dall’altra Stefano Pioli, più riflessivo e calmo, un modo di essere in cui Babacar si è sempre riconosciuto maggiormente. Il rapporto con entrambi, però, lo ha aiutato a comprendere meglio sé stesso e a capire cosa voleva essere come calciatore della Fiorentina.

Oggi Babacar guarda indietro con grande gratitudine. Sa che la maglia viola ha segnato la sua vita e la sua carriera come nessun’altra. Firenze lo ha accolto da ragazzo e lo ha visto diventare uomo. Per questo, ogni volta che parla di passato, il suo pensiero torna sempre alla stessa certezza: la Fiorentina resterà per sempre la sua casa calcistica, il luogo che più di ogni altro lo ha reso il giocatore e la persona che è oggi.

