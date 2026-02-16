Baggio svela: «Compagno più forte? Forse Ronaldo. Lo stadio più bello? Roma ai Mondiali ’90. La Brignone…»

Baggio: «Compagno più forte? Forse Ronaldo. Lo stadio più bello? Roma ai Mondiali ’90. La Brignone…». Le sue parole

Roberto Baggio è stato uno dei protagonisti dell’evento organizzato questa mattina da Betsson.Sport a Milano. Ecco le sue parole:

PAROLE – «I dieci di oggi? Aspettiamo che arrivino, penso sia una cosa generazionale. Sicuramente la strada era una bella palestra di vita. Tanti grandi atleti escono dagli oratori, dalla strada. Lì si imparano tante cose».

BRIGNONE – «Quello che ti smuove è principalmente l’obiettivo. Io avrei fatto qualunque cosa per arrivare all’obiettivo quando volevo recuperare per gli Europei, ho pensato anche che avrei potuto farmi male e smettere perché andavo troppo forte e non sapevo come poteva andare a finire».

COMPAGNO PIU’ FORTE – «Forse Ronaldo. Sono le cose che odio perché ne devi dire uno. Lo stadio più bello? Roma ai Mondiali ’90 era unico ma anche San Siro ha qualcosa… Il giorno più bello? Forse la semifinale in America con la Bulgaria perché ci dava la possibilità di giocare la finale. Sogno mille volte la finale, ma il risultato non cambia. E’ qualcosa che non puoi cancellare, la puoi accettare. E’ stato un po’ come andare a Roma e non vedere il Papa. E’ stata la delusione più grande della mia vita, l’avevo rincorso da sempre, sognato mille volte e sempre in maniera positiva. Avrei preferito perdere 3-0 che così».