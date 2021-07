Bagni: «Insigne? Se va via dal Napoli non sarà solo per colpa sua»

Salvatore Bagni ha commentato le parole di De Laurentiis riguardo al possibile addio di Lorenzo Insigne al Napoli

Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha commentato le ultime scaramucce tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne riguardo al rinnovo di quest’ultimo con il club napoletano. Ecco le sue parole rilasciate a Radio Marte.

«Ognuno tira sempre acqua al suo mulino. Insigne è un simbolo per il Napoli e potrebbe diventarlo ancora di più. Se nei primi anni era esaltante, ora trasmette sicurezza e leggerezza in campo. De Laurentiis ha detto che bisognerà cedere per far fronte all’emergenza finanziaria del club, Insigne vuole continuare a crescere e farlo nel Napoli. La decisione di separarsi sarebbe da dividere tra le parti, come sempre accade. Però spesso la vita è imprevedibile e le scelte possono portare lontano anche se a malincuore».