Bagni sul Napoli: «Mancato il carattere nelle ultime partite. Mertens? Avrei puntato su di lui»

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport degli azzurri e delle possibilità scudetto. Le sue dichiarazioni:

NAPOLI – «E’ mancata la prestazione oltre che al risultato nelle ultime due partite e anche il carattere. Per vincere non serve solo la qualità che la squadra di Spalletti ha dimostrato di avere. Sono necessarie altre doti come la personalità, il temperamento e la capacità di portare a casa qualche risultato sporco. La squadra ha avvertito una pressione troppo forte in casa, fuori è sembrata più libera di testa».

SPALLETTI – «Ha responsabilità ma poi in campo vanno i giocatori e non può portare personalità ma solo idee e gioco».

MERTENS – «E’ un giocatore su cui si poteva puntare di più, forse non ha i 90 minuti ma nelle ultime partite si poteva inserire al posto di Fabian o Zielinski. Dà carica alla squadra con la sua presenza ed è un trascinatore».