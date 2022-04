Napoli, summit Spalletti De Laurentiis: il patto finale

Prima dell’allenamento incontro tra Spalletti e De Laurentiis per chiarire la direzione di queste ultime partite

Dopo il pari contro la Roma, in casa Napoli sono iniziati i primi mugugni. Fischi dei tifosi e la rabbia di De Laurentiis, che ieri prima dell’allenamento ha voluto incontrare Spalletti.

Una chiacchierata a 360° tra il presidente e il tecnico. Nessun ultimatum, ora non serve e sarebbe deleterio per il finale di stagione, ma il patto è terminare il campionato cercando di portare a casa il massimo di punti possibili per provare a credere ancora al sogno scudetto. Lo scrive il Corriere dello Sport.