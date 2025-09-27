Baiano: «Fiorentina, serve calma! Mercato non da buttare. Pioli fa bene in una cosa e Kean deve giocare solo. Occhio al Pisa…» - Calcio News 24

Francesco Baiano, ex attaccante della Fiorentina e profondo conoscitore del calcio, predica calma e analizza le difficoltà della Viola, commentando le scelte tattiche di Pioli, il mercato e le individualità, con un occhio alla prossima sfida contro il Pisa. Ecco le sue parole sul Corriere dello Sport.

SITUAZIONE COMPLICATA – «La situazione è complicata perché quando non si vince è così. Ma siamo solo all’inizio, le difficoltà ci possono stare. Non c’è un unico responsabile, perché quando si vince sono tutti bravi e quando si perde non c’è solo un colpevole».

IL MERCATO – «A inizio stagione ho sentito tanti opinionisti che dicevano che il mercato della Fiorentina era stato importante. Si parlava di Champions League. Dopo appena quattro gare di campionato sembra sia tutto da buttare: è sbagliato»

PIOLI E LE SOLUZIONI TATTICHE – «Ha provato i cinque di centrocampo perché probabilmente si è accorto che giocando a quattro rischiava troppo. I centrocampisti viola sono buoni ma non di interdizione. C’è poco equilibrio. Credo sia per questo che l’allenatore preferisce restare a cinque».

CHI É IL BAIANO DI KEAN – «Non saprei, ma dico una cosa. Piccoli, Kean, Dzeko… sono tutte prime punte. Questo non significa che possano giocare insieme. Dipende dalle caratteristiche. C’è chi preferisce attaccare la profondità, e chi no. Noto che ci sono degli attaccanti che amano stare da soli. Kean è uno di quelli. Perché così viene cercato di più»

PICCOLI – «Ha grandi margini di miglioramento, in prospettiva può diventare un giocatore importante. ‘Prospettiva’ è la classica parolina che a volte rimane tale… Però lui ha dei numeri, e la Fiorentina ci crede».

DZEKO – «Ha bisogno di continuità, non lo puoi far entrare dieci minuti o comunque giudicarlo per una partita. Va visto nel lungo. Le difficoltà c’erano anche in Turchia… Ha segnato tanti gol, ma in 30 gare».

PISA-FIORENTINA – «Complicata, perché il Pisa è tosto. A Napoli ha fatto una prestazione importante. Tutti pensavano che per gli azzurri sarebbe stata una passeggiata, invece le partite vanno giocate attentamente».