Baldissoni attacca: «Lo stadio è un nostro diritto»

In occasione della presentazione del nuovo sponsor, Baldissoni ha fatto il punto sulla costruzione del nuovo stadio giallorosso

La Roma si divide tra campo e scrivania. La squadra di Di Francesco ha faticato oggi sotto il sole per i Mapei Tesi mentre la società, tramite il direttore generale, Baldissoni presentava il nuovo sponsor (“La Molisana”). Ma durante la conferenza stampa non si è parlato solo dei benefici che il nuovo sponsor porterà ai giallorossi, ma anche e soprattuto del tema stadio. Baldissoni ha ribadito che: «C’è stata molta attenzione mediatica nell’indagine che è stata chiamata “stadio della Roma”, ma è l’indagine “Rinascimento”. Il progetto non è viziato, la Roma ha il diritto di veder completato il procedimento che è stato approvato da una conferenza dei servizi che è durata un anno e mezzo. Come dichiara la Procura non ci sono elementi per ritenerlo viziato, noi pensiamo di aver il diritto di vederlo realizzato e anche nel minor tempo possibile».

Baldissoni ha poi parlato anche del “decreto dignità”, che impedisce la pubblicità da parte di aziende legate alle scommesse. La Roma ha da poco stretto un accordo con una di queste, e il dg della Roma spiega: «I contratti in essere sono frutto del lavoro di mesi, ci adegueremo alla volontà del legislatore come tutti quanti». Nessuna dichiarazione particolarmente importante sul mercato, ma il dirigente giallorosso ha assicurato: «Lavoriamo per continuare a competere».