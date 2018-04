Le parole di Davide Ballardini dopo Genoa-Verona: l’allenatore rossoblù esprime la sua soddisfazione per il cammino della sua squadra

Il Genoa batte il Verona 3-1 al ‘Ferraris’ e raggiunge una meritata permanenza in Serie A. L’allenatore rossoblù Davide Ballardini, intervenuto a margine della gara, si è mostrato soddisfatto per l’importante cammino stagionale dopo il suo arrivo in panchina a novembre: «Il nostro campionato è sempre difficile, le squadre sono molto organizzate e ci sono sempre difficoltà. Abbiamo una squadra e dei giocatori che ci danno garanzie di serietà, impegno e qualità. Non pensavo di fare così bene, sono arrivato al Genoa che aveva 6 punti dopo 12 partite. Ero fiducioso, ma non pensavo di fare così. La prossima stagione? Non mi aspetto niente. C’è una proprietà che decide l’allenatore, bisogna essere convinti in due, prima loro, poi io. Il rapporto è buono, la stima c’è. Il discorso per me è nettamente tecnico, sulla scelta dei giocatori, su come giocare» le sue parole a Sky Sport.

Ballardini ha poi proseguito: «Lo spogliatoio è sempre stato ottimo, c’è serietà. Io ho portato solo il mio lavoro e le mie idee. Il mercato? Non è il problema, io voglio condividere l’aspetto tecnico insieme alla società perchè devo essere convinto quando svolgo il mio lavoro. Il talento di un allenatore non sono solo le sue idee, ma anche quello di capire in base alla situazione della squadra che guida. Mia felicità a fine gara? In Italia purtroppo di squadre che giocano bene ce ne è una sola; anche la Juve è straordinaria, ma pragmatica e non spettacolare. Solo il Napoli si distingue e offre sempre uno spetttacolo piacevole. La mia soddisfazione è dovuta a ciò che è stato fatto da quando sono arrivato, avevamo appena sei punti in classifica».