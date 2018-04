A chiudere le marcature in Genoa-Verona ci ha pensato Goran Pandev: il suo gol in pallonetto nei minuti di recupero è di rara bellezza

Genoa-Verona la chiude lui, Goran Pandev. L’attaccante macedone, entrato nel finale al posto di Medeiros, ha regalato al pubblico del ‘Ferraris’ un gesto tecnico di grande pregio suggellando, nel tempo di recupero, il risultato finale di 3-1. Avanzando palla al piede ai 25 metri, l’attaccante rossoblù ha sorpreso la difesa veronese, a partite dal portiere Nicolas (fuori dai pali), con un pallonetto che ha mandato in estasi il pubblico del ‘Ferraris’. Sugli spalti, poi, tifosi in piedi e tributo meritatissimo di applausi per il numero 19 genoano.