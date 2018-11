Balotelli a Kean su Instagram: «Fiero di te, aspettami che arrivo» – FOTO

Italia: la dedica su Instagram di Mario Balotelli, a questo giro escluso dalle convocazioni azzurre, a Moise Kean, diventato ieri il primo Millenial a debuttare in Nazionale maggiore

Moise Kean ieri è entrato nella storia diventando ufficialmente il primo giocatore Millenial (ovvero nato negli anni 2000) a fare il proprio esordio in Nazionale maggiore. Un traguardo importantissimo per quello che, di fatto, è il ragazzo dei record (aveva già fatto segnare un record analogo in Serie A andando pure in gol). Plausi per l’attaccante della Juventus sono arrivati, in ordine sparso, un po’ da tutto il mondo dal calcio, ma in particolar modo da Mario Balotelli, giocatore cui Kean effettivamente viene molto spesso paragonato per caratteristiche tecniche e non solo (il colore della pelle ovviamente è l’analogia più in vista). Super Mario e Kean sono però anche amici e, soprattutto, compagni di scuderia.

Entrambi infatti sono assistiti da Mino Raiola e presto potrebbero trovarsi insieme in azzurro. Se lo augura almeno Balotelli, rimasto a casa a questo giro di convocazioni causa scarso rendimento col Nizza, che su Instagram ha voluto rendere omaggio a Kean con un messaggio: «Finalmente! Fiero di te». Quasi immediata anche la replica dello juventino, ieri in campo per quasi mezz’ora contro gli USA: «Grazie big bro!», cui Balotelli ha controreplicato: «Aspettami che arrivo». Insomma, Mario ha proprio voglia di tornare in Nazionale, vedremo quanto però la Nazionale avrà voglia di lui.