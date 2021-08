Balotelli, archiviate le accuse di violenza sessuale. I dettagli

Buone notizie per Mario Balotelli: archiviate le accuse di stupro per infondatezza della notizia di reato: ecco i dettagli

Buone notizie per Mario Balotelli che coincidono con il giorno del suo compleanno: come riporta Il Fatto Quotidiano, sono state archiviate le accuse di stupro nei suoi confronti per infondatezza della notizia di reato.

«Il gip di Brescia, Riccardo Moreschi, ha archiviato le accuse per “infondatezza della notizia di reato”: nell’ordinanza cita le testimonianze di persone in quei giorni a Nizza (tra cui i calciatori Boateng e Desmond) e le telefonate tra il giocatore e la ragazza, da cui emerge una “macchinazione” ordita dalla donna e da un’altra persona – scrive il giudice – per approfittare della vicenda».