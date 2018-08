Balotelli, sfogo social contro Salvini: «Un capitano nero per l’Italia darebbe fastidio» – FOTO

Mario Balotelli segue l’ultima diretta social di Matteo Salvini, poi esplode su Instagram dopo i commenti letti

Ha usato i social per sfogarsi Mario Balotelli. Al centro del bersaglio? Matteo Salvini, o meglio, i suoi sostenitori. Il punto di partenza è uno solo, volto anche a non creae polemica: «Sì, Salvini dice anche cose giuste e tocca argomenti su cui mi trova d’accordo, ma quello che voglio fare è mostrarvi i commenti alla sua diretta». E ancora: «Cosa significa essere italiani? Come si può migliorare il paese? Il razzismo esiste?». Sì, esiste. Perché Mario Balotelli non fa altro (nelle proprie seguenti storie di Instagram) che cerchiare alcuni commenti degli utenti alla diretta social di Salvini. Da condannare, senza ombra di dubbio. Razzisti e deplorevoli. Dalle offese al colore della pelle alla situazione migranti in arrivo sulle coste italiane.

Lui, Super Mario, si limita a farli notare per poi esplodere di nuovo: «La scusa di non essere persona educata e rispettosa (si riferisce a se stesso, ndr) è morta qua. Ecco il vero motivo per cui a molti roderebbe vedere un nero capitano della nazionale. Non posso credere che certa gente abbia questi pensieri. Non può essere questo il paese dove io ho sempre sperato e pregato di giocare e di rappresentare fin da bambino. Non possono esserci persone così». L’ex giocatore di Inter e Milan va su tutte le furie per alcuni dei commenti letti durante la diretta. Storia finale dai toni più cauti: «Il vero problema sono i pensieri estremi di certe persone, fossi in lui (Salvini, “con cui sono d’accordo su certi spetti, su tanti altri no”) farei qualcosa, perché sono queste persone che rovinano la credibilità del paese intero. Nessuna polemica, ma tengo all’Italia tanto quanto voi».