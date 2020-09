Ever Banega, ex centrocampista del Siviglia, ha parlato del siparietto con Conte avvenuto nella finale di Europa League

Ever Banega è ritornato sul siparietto avvenuto con Antonio Conte, tecnico dell’Inter, durante la finale di Europa League. Il centrocampista aveva preso in giro il tecnico per i suoi capelli. Ecco le sue parole pronunciate nel corso della sua conferenza stampa d’addio al Siviglia:

«E’ stato un momento caldo della partita. Chiedo scusa a Conte, se gli ha dato fastidio quello che ho fatto»