Barça, Ronaldinho ricorda Xavi: «Aveva già la visione da allenatore»

Il pallone d’oro Ronaldinho ha parlato del momento della sua ex squadra, il Barcellona. In particolare, sulle possibilità di rimonta in Liga

Ronaldinho ha parlato al Mundo Deportivo del Barcellona. Ecco le sue parole.

XAVI ALLENATORE – «Quando giocava, aveva già una visione del gioco da allenatore. Guidava la partita e lo vedo molto bene in quella veste, perché ci fa venire voglia di tornare a vedere le partite del Barça».

RIMONTA IN CAMPIONATO – «Era stata una bella rimonta quella che avevamo avuto ai nostri tempi e può succedere di nuovo. Sono entusiasta che il Barça sia tornato a giocare bene e penso che tutto sia possibile».

CHI VINCE LA CHAMPIONS LEAGUE – «Tutte le squadre sono allo stesso livello top, può succedere di tutto».

ADDIO DI MESSI – «Una sorpresa, non solo per me ma per tutti. Non avrei mai immaginato di vederlo con un’altra maglia, ma sono cose che succedono. Per me l’importante è che sia felice, non importa dove».

ANSU FATI – «La sua carriera è già iniziata molto bene: ha cominciato a fare la storia e spero che possa anche continuare e fare qualcosa di molto bello».