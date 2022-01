Barcellona, Ferran Torres supera i limiti salariali. Alemany: «Ci stiamo lavorando»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il d.s. del Barcellona Alemany ha parlato della trattativa per Ferran Torres, che supera i limiti salariali

Mateu Alemany, direttore sportivo del Barcellona, in conferenza stampa ha parlato del problema dei limiti salariali nell’affare Ferran Torres.

LE PAROLE – «Quando lo abbiamo acquistato sapevamo di non essere nei limiti salariali. Abbiamo fatto le nostre ipotesi e stiamo lavorando su più fronti per rientrare prima di domenica. È la nostra previsione. Abbiamo fatto un’eccezione per acquistarlo, perché ne è valsa la pena. Se faremo più operazioni in uscita questo lo decideremo».