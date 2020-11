Barcellona, il consiglio dell’ex Rakitic: «Deve prendersi cura di Messi»

Ivan Rakitic ha dato dei consigli al Barcellona, sua ex squadra

Ivan Rakitic, ex centrocampista del Barcellona e ora al Siviglia, in una intervista a Muchodeporte ha consigliato la sua ex squadra blaugrana.

«Quello che posso dire a proposito della situazione di Lionel è che il Barcellona e tutto l’ambiente dovrebbe prendersi cura di lui. Messi è un calciatore diverso dagli altri. Lui può decidere in autonomia l’esito delle partite. Non so se saremo in grado di vedere un giocatore come Leo Messi in futuro. Per questo dico che società e anche i compagni dovrebbero averne cura».