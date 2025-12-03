Barcellona, brutte notizie per Flick! Dani Olmo fuori almeno un mese dopo l’infortunio contro l’Atletico Madrid: per il trequartista spagnolo lussazione alla spalla

Barcellona, brutte notizie per Flick! Lussazione alla spalla per Dani Olmo, dopo l’Atletico: resterà indisponibile per circa un mese

Brutte notizie per il Barcellona: Dani Olmo dovrà fermarsi per circa un mese. L’attaccante spagnolo, protagonista ieri con il gol del momentaneo 2-1 contro l’Atletico Madrid, è uscito dal campo dopo una caduta violenta sulla spalla sinistra durante l’azione in cui aveva superato Oblak. L’impatto è apparso subito serio, costringendo Hansi Flick al cambio immediato.

Nella giornata odierna, Olmo si è sottoposto agli accertamenti medici che hanno confermato i timori: si tratta di una lussazione della spalla sinistra. Il comunicato ufficiale del club catalano parla di un’assenza stimata in quattro settimane, tempistica che lo terrà lontano dal campo per tutto il mese prossimo.

Per Flick si tratta di un’assenza pesante: Olmo era tornato decisivo dopo alcune settimane complicate e rappresentava una delle armi offensive più importanti nel suo 4-3-3. Il Barcellona, impegnato nella corsa ai posti Champions e nei turni chiave delle coppe, dovrà ora fare a meno della sua qualità e capacità di rifinire tra le linee.

Il rientro è previsto per fine gennaio, salvo complicazioni. In casa Barça si spera che il recupero proceda rapidamente: la squadra avrà bisogno del miglior Olmo nella parte decisiva della stagione.