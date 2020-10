Barcellona, Koeman: «Agito correttamente. Lui ha deciso da solo»

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato del trasferimento di Luis Suarez all’Atletico Madrid

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato del trasferimento di Luis Suarez all’Atletico Madrid.

«Era ancora in vacanza, il che ha reso le cose difficili. Così ho alzato il telefono, non c’era altro modo. È meglio trasmettere il messaggio in modo onesto e chiaro. Suarez aveva ancora un contratto in vigore e poteva decidere da solo come vedere il suo futuro. Ma sono stato chiaro. Questa è anche l’unica opzione in questo tipo di caso. Messi arrabbiato? Ho capito molto bene quella delusione ma quando Luis ci ha lasciati è venuto in allenamento soprattutto per salutare personalmente lo staff tecnico. È qualcosa che non farebbe se ci incolpasse di qualcosa, credo. Abbiamo agito su questo tema in modo aperto e corretto, credo».