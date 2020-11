Barcellona, Koeman: «Atteggiamento di Messi? Ho il mio pensiero»

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato di Leo Messi alla vigilia del match di Liga contro il Betis

«È un grande giocatore e cerchiamo di metterlo nelle condizioni migliori per far male agli avversari. È molto importante per noi e il nostro attacco, ha giocato sia come falso nove che più sulla profondità. Lo vedo bene, è un vincente e come ogni giocatori ha dei momenti difficili, ma è molto coinvolto nel progetto. Contento dell’atteggiamento? Ho già risposto a questa domanda, ho il mio pensiero ed è positivo. Se volete fare polemica su questo, fate pure, ma non sono d’accordo. Non si può basare tutto su un’immagine al 93′».