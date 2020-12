Barcellona, Koeman: «Cristiano Ronaldo? Ecco perché Messi è il migliore»

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa di Lionel Messi. Le sue dichiarazioni

In conferenza stampa, Ronald Koeman ha parlato del record di gol realizzati con la stessa maglia che Lionel Messi sta per infrangere. 642 reti per la Pulce col Barcellona, uno in meno di Pelé.

«Queste cifre sono impressionanti, non avremo mai un giocatore così efficiente in questo club. Ecco perché Messi è il numero uno. La squadra è ancora molto dipendente da lui, lo abbiamo visto nell’ultima partita. Quello che ha fatto nel Barça è incredibile».