Barcellona, Koeman e il suo progetto: «Ricevo tanti commenti positivi»

Ronald Koeman ha parlato alla vigilia di Barcellona-Dinamo Kiev

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro la Dinamo Kiev.

PROGETTO – «Ricevo molti commenti positivi, siamo la squadra che crea il maggior numero di occasioni in ogni partita. Dobbiamo aumentare la nostra efficacia in zona gol. Abbiamo tanta qualità e possiamo migliorare. La cosa positiva è che stiamo aggiungendo tanti giovani in rosa».

MESSI – «Leo è un giocatore straordinario, il migliore al mondo. Lo vedo ogni giorno in allenamento, ha un carattere vincente. È il nostro capitano, ci parliamo sempre. Non sono d’accordo con Setien, ma ognuno ha la sua opinione».