Barcellona, Koeman: «Pjanic sarà in campo» – VIDEO

Ronald Koeman ha parlato di Miralem Pjanic e del suo possibile impiego nella prima giornata di campionato. Le sue parole.

«Pjanic? Rientra nei convocati, non è pronto per giocare dal primo minuto, non è al 100%, ma domani può giocare. Assenza di pubblico? Spero che vada tutto bene. Non vedo l’ora di giocare questa partita: sarà un interessante test visto che giochiamo contro una squadra di prima divisione. Peccato per la mancanza di pubblico, con i tifosi sarebbe stato diverso».