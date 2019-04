Barcellona-Manchester United highlights e gol: le azioni salienti del match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018/2019

Barcellona-Manchester United highlights e gol: i momenti principali della gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018/2019. Al Camp Nou di Barcellona, i blaugrana di Ernesto Valverde sfidano la squadra guidata da Ole Gunnar Solskjaer nel secondo atto dei quarti di finale della competizione. Nella gara d’andata, giocata mercoledì scorso a Old Trafford, i catalani hanno avuto la meglio per 1 a 0 grazie all’autorete di Shaw. Barça con due risultati su tre per la qualificazione; inglesi chiamati a vincere con almeno due reti segnate (0-2, 1-2, 2-3, ecc.). In caso di 0-1 finale, si procederà ai tempi supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore. La squadra qualificata in semifinale affronterà la vincente della sfida Porto-Liverpool.

BARCELLONA-MANCHESTER UNITED 1-0: Dopo un inizio difficile il Barcellona passa con il solito Messi. Tunnel a Fred e tiro all’angolino che lascia De Gea impietrito.

BARCELLONA-MANCHESTER UNITED 2-0: Messi segna la rete numero 110 in Champions League con un destro su cui De Gea compie un’autentica papera. Un’errore grave in una partita così importante non è da lui.

BARCELLONA-MANCHESTER UNITED 3-0: Il Barcellona si avvia a volare in semifinale: destro a giro dai 25 metri, esecuzione perfetta per Coutinho, nulla da fare per De Gea che deve ancora soccombere

Gooooool de LIONEL MESSI 😍😍😍🔵🔴 pic.twitter.com/dU4CG0zxAa — Darling (@10darl_fcb) April 16, 2019

Doblete de Messi 🔥

pic.twitter.com/rl3L60GAIE — Goles del Barça🎥 (@Queen_cule) April 16, 2019