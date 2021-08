Barcellona, ancora guai: c’è il rischio di non poter iscrivere i nuovi acquisti

Barcellona, altri guai in vista: i blaugrana rischiano di non poter iscrivere i nuovi acquisti alle liste

Potrebbero non essere finiti i guai in casa Barcellona. Dopo aver perso Messi a paremetro zero negli ultimi giorni, il club blaugrana è alle prese con un nuovo problema. Se il Barça non riuscisse ad abbassare il proprio monte ingaggi entro la fine di questa settimana non potrà iscrivere i nuovi acquisti alla lista per la prima giornata di campionato.

Questo è quanto riportato da Cadena SER, che spiega poi che ci sarebbe comunque il tempo fino al 31 agosto, giorno ultimo previsto per la consegna.