Barcellona, Messi e compagni sono già in forma – VIDEO

Il Barcellona di Lionel Messi scalda i motori: ecco il video dell’allenamento della formazione catalana – VIDEO

Proseguono le sedute di allenamento degli uomini di Quique Setien presso la Ciutat Esportiva Joan Gamper, quartier generale del Barcellona.

Lionel Messi e gli altri giocatori in forza al club blaugrana, attualmente primo in classifica nella Liga, si preparano al ritorno in campo. La formazione catalana intendere tornare a giocare al Camp Nou e negli altri impianti spagnoli, seppur senza pubblico, per conquistare il titolo.