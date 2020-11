E’ incerta la permanenza di Messi al Barcellona. Luis Suarez, suo ex compagno, ha parlato del futuro della ‘Pulce’

Scatta nuovamente l’allarme sul futuro a Barcellona di Leo Messi. Nuove nubi si addensano sulla permanenza in blaugrana del numero dieci, già la scorsa estate vicino al clamoroso addio al Barça.

L’amico ed ex compagno di squadra Luis Suarez, adesso all’Atletico Madrid, si è soffermato sulla situazione della ‘Pulce’ in un’intervista al quotidiano AS: «Vedo Messi ancora con la stessa delusione di prima», le parole dell’attaccante uruguaiano sull’argentino, in Italia accostato anche a Juventus e Inter.